عسير: وضع ملصق “اطمئن” على المطاعم والمقاهي المرتبطة بغرفة عمليات المراقبة

بلادي – الرياض : أعلنت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بدأ تفعيل وضع ملصق ‏‏(اطمئن)، للتعريف بالمطاعم والمطابخ والمقاهي التي رُبطت ‏بغرفة عمليات المراقبة بالأمانة. ‏ وأوضحت أن ربط كاميرات المراقبة بالأمانة مع كاميرات ‏المطاعم يهدف للتأكد من تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء ‏ضمن جهود الأمانة والبلديات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.‏ وكانت الأمانة -ضمن الحفاظ على استمرارية الإجراءات ‏الاحترازية- أكدت أنه لن يتم استقبال أي مستفيد، داخل أروقة ‏الأمانة، لا يحمل موعدًا مسبقًا، حفاظًا على الطاقة الاستيعابية ‏اليومية.‏

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