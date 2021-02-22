“الحبوب” تنهي إجراءات شراء كمية 355 ألف طن قمح من الاستثمارات السعودية بالخارج

بلادي – الرياض :

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، ترسية شراء 355 ألف طن قمح من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج، والتي تمثل نحو 10% من إجمالي استهلاك المملكة سنوياً.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن الكمية التي تمت ترسيتها سيتم توريدها خلال الفترة (مايو – ديسمبر 2021)، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج.

وأبان أنه سيتم استقبال الشحنات المتعاقد عليها بفروع المؤسسة في مختلف موانئ المملكة “جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام، جازان، ينبع التجاري)، مشيراً إلى أن المؤسسة نجحت في تنويع مصادر شراء القمح، حيث من المستهدف شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح المحلي كحد أقصى.

من جانبه، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي، أنه تمت ترسية الكمية المشار إليها على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وذلك من خلال استثماراتها في العديد من الدول ذات الميز النسبية في مجال زراعة الحبوب وهو ما يمثل نقلة نوعية للشركة.