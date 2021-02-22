الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح خلال الـ24 ساعة المقبلة وموجة البرد مستمرة في هذه المناطق

بلادي – الرياض :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏معظم أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة من الاعتدال المائل ‏للبرودة نهارًا والبارد ليلًا، باستثناء مكة والمدينة وجازان والتي ‏تميل للحرارة نهاراً، فيما تميل أجواء مكة والمدينة للبرودة ليلاً.‏

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء ‏من الشرقية والقصيم وحائل وشرق المدينة ومكة، مع استمرار ‏الموجة الباردة السائدة على الشمالية والوسطى وأجزاء من ‏الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية.‏

وأوضح الحصيني أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة ستكون هناك ‏احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات ‏برد على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة ‏وعسير وجازان ونجران والجوف تمتد إلى أجزاء من مكة ‏والمدينة.

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ولفت إلى أنه من ضمن توقعاته ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ‏يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين -بواقع ثلاث درجات- مع ‏هبوب موجة برد جافة أقوى من الموجة السائدة.‏