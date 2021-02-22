بلادي – الرياض :
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم أجواء المملكة اليوم (الإثنين) حالة من الاعتدال المائل للبرودة نهارًا والبارد ليلًا، باستثناء مكة والمدينة وجازان والتي تميل للحرارة نهاراً، فيما تميل أجواء مكة والمدينة للبرودة ليلاً.
وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والقصيم وحائل وشرق المدينة ومكة، مع استمرار الموجة الباردة السائدة على الشمالية والوسطى وأجزاء من الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية.
وأوضح الحصيني أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة ستكون هناك احتمالية لسقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف تمتد إلى أجزاء من مكة والمدينة.
ولفت إلى أنه من ضمن توقعاته ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين -بواقع ثلاث درجات- مع هبوب موجة برد جافة أقوى من الموجة السائدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح خلال الـ24 ساعة المقبلة وموجة البرد مستمرة في هذه المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.