أمين جدة يعيد هيكلة إدارة الموارد البشرية.. ويكلف 5 سيدات لرئاسة إدارات وأقسام

بلادي – الرياض : أصدر أمين محافظة جدة، صالح التركي، قرارات إدارية بإعادة هيكلة الإدارة العامة للموارد البشرية وتكليف منار الصبحي مديرة عامة للإدارة، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة وتحسين الأداء ورفع الإنتاجية. وأوضحت أمانة جدة أن القرارات تضمنت استحداث إدارتين جديدتين في هيكل الإدارة العامة للموارد البشرية وهما: إدارة التهيئة التنظيمية وتكليف ريم عسيري مديرة لها ويتبع للإدارة أربعة أقسام: (قسم التواصل الداخلي – التسويق – بيئة العمل – وقسم تهيئة الموظف). كما شملت إدارة دعم الموارد البشرية وتكليف علي عسيري مديرا لها ويتبع للإدارة 4 أقسام: (قسم التظلمات – التوثيق والسجلات الإلكترونية – علاقات الموظفين – وقسم الاتصالات الإدارية). وأبانت أن القرارات تضمنت تكليفات جديدة لعدد من إدارات وأقسام الموارد البشرية شملت: تكليف هديل الثبيتي مديرة لتطوير الموارد البشرية، وخالد باخشوين رئيسا لقسم متابعة الدوام، وآلاء الحازمي رئيسة لقسم التواصل الداخلي، ووليد الغامدي رئيسا لقسم التظلمات، وعمرو الحديدي رئيسا لقسم التوثيق، وهاني الحربي رئيسا لقسم الاستقطاب والتعيين والتوطين، وعالية الزهراني رئيسة لقسم تخطيط القوى العاملة، وتكليف رائد الجهني رئيسا لقسم التدريب.

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