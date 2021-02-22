أخبار السعودية

“الصناعات العسكرية”: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار إيرادات سنوية بحلول 2030‏

0 نشر
biladi 0 تبليغ

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد ‏أبو خالد اليوم (الإثنين)، أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات ‏سنوية 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى ‏لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة‎.‎

وأوضح وفقًا لـ”رويترز” على هامش مشاركته في معرض ‏الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي، أن الشركة تستهدف أن ‏تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030. ‏

وأكد أن الشركة تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، الأمر الذي ‏سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي كثيرا ما ‏تشنها حركة الحوثي الإرهابية على المملكة‎.‎

وكشف أبو خالد عن أن الشركة ستوقع اليوم (الإثنين) اتفاقًا مع ‏شركة نمر الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل ‏تصنيع هذا النوع من العتاد في المملكة‎.‎

وكانت الشركة قد وقعت أمس (الأحد) اتفاقًا لتأسيس مشروع ‏مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتركيب نظام دفاع ‏صاروخي بالمملكة قيمته 15 مليار دولار.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصناعات العسكرية”: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار إيرادات سنوية بحلول 2030‏ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا