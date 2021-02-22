“الصناعات العسكرية”: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار إيرادات سنوية بحلول 2030‏

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد ‏أبو خالد اليوم (الإثنين)، أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات ‏سنوية 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى ‏لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة‎.‎

وأوضح وفقًا لـ”رويترز” على هامش مشاركته في معرض ‏الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي، أن الشركة تستهدف أن ‏تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030. ‏

وأكد أن الشركة تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، الأمر الذي ‏سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي كثيرا ما ‏تشنها حركة الحوثي الإرهابية على المملكة‎.‎

وكشف أبو خالد عن أن الشركة ستوقع اليوم (الإثنين) اتفاقًا مع ‏شركة نمر الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل ‏تصنيع هذا النوع من العتاد في المملكة‎.‎

وكانت الشركة قد وقعت أمس (الأحد) اتفاقًا لتأسيس مشروع ‏مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتركيب نظام دفاع ‏صاروخي بالمملكة قيمته 15 مليار دولار.‏