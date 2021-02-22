“الصناعات العسكرية”: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار إيرادات سنوية بحلول 2030‏

بلادي – الرياض :
أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد اليوم (الإثنين)، أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية 5 مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.
وأوضح وفقًا لـ”رويترز” على هامش مشاركته في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي، أن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030.
وأكد أن الشركة تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، الأمر الذي سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي كثيرا ما تشنها حركة الحوثي الإرهابية على المملكة.
وكشف أبو خالد عن أن الشركة ستوقع اليوم (الإثنين) اتفاقًا مع شركة نمر الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في المملكة.
وكانت الشركة قد وقعت أمس (الأحد) اتفاقًا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتركيب نظام دفاع صاروخي بالمملكة قيمته 15 مليار دولار.
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