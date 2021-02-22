عضوة “شورى” سابقة تعلن صدور حكم ضد مغرد أساء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بلادي – الرياض :
قالت عضوة مجلس الشورى السابقة الدكتورة إقبال درندري، إن محكمة قد أصدرت حكماً بالحق العام ضد أحد المغردين الذين أساءوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّنت درندري وفقاً لـ “عكاظ”، أن الحكم تضمن السجن والغرامة للشخص المسيء ومصادرة جواله وإغلاق حسابه في “تويتر”، مشيرةً إلى أن الحق الخاص سيكون في المرحلة القادمة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الإساءات التي تتعرض لها من بعض المغردين، لافتةً إلى أن قضاء المملكة عادل ومستقل.
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