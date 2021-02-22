“دوت الخليج تواصل تميزها …بلقاء ” الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية” ضمن مبادرة التدريب الميداني

لطلاب وطالبات جامعة طيبة وجامعات أخرى داليا إلياس – المدينة المنورة لقاء بعنوان “الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية” قدمه الأستاذ: عبدالرحمن بن إبراهيم المزيد مسؤول قسم الصوت في الأستوديو التعليمي بإدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة تحت إشراف دوت الخليج ضمن مبادرات وخطة التدريب الميداني لطلاب وطالبات جامعة طيبة لدى صحيفة “دوت الخليج” وذلك مساء يوم الأحد ١٤٤٢/٧/٩ه في تمام الساعة السابعة وكانت مدة اللقاء ٧٥ دقيقة عبر منصة زووم ZOOM بالإضافة إلى حضور الأستاذ: عماد الصاعدي رئيس تحرير الصحيفة وتم التحدث خلال اللقاء عن تعريف الهندسة الصوتية و فروعها وحداثتها وتجديدها في كل سنة. كما تمت مناقشة مكونات الأعمال الصوتية حسب المادة وما تتطلبه من معالجة , فتختلف المعالجة الصوتية للتسجيل في حال كان في استديو أو مكان عام، وذكر المزيد وظائف المؤثرات الرئيسية الأكولايزير، ديسير، الكومبريسير، ريفيرب، المكس، والماسترينق.

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