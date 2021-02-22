لقاء الهندسة الصوتية لطلاب وطالبات الإعلام بالجامعات

المزيد : تحدث عن المراحل الخمسة للصوتيات دوت الخليج – المدينة – حنين بندر عقد اليوم الأحد الموافق ٩ رجب ١٤٤٢هـ في تمام الساعة السابعة مساء لقاء بعنوان الهندسة الصوتية لطلاب وطالبات قسم الإعلام بجامعة طيبة عبر منصة التواصل الاجتماعي (zoom) بحضور رئيس التحرير لصحيفة دوت الخليج الاستاذ عماد الصاعدي والأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في استديو التعليمي بإدارة تعليم المدينة وصاحب استديو المنار , وحضر ٤٥ طالبا وطالبة في المنصة وتحدث الاستاذ عبدالرحمن عن آلية تجهيز الأستديو لعمل ما وأنواع المراحل الخمس للصوتيات وأيضا عن الدوارت التي حضرها سابقا وبعد ذلك تم الإجابة عن تساؤلات الطلبة ومن خلال الاستماع والاستمتاع باللقاء طلب الاستاذ عماد بمشاهدة بسيطة للأستديو وفي الختام أكد الاستاذ عماد الصاعدي رئيس التحرير على أهمية حضور اللقاءات دائماُ والعمل بجدية وإتقان .

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