دوت الخليج – تحرير : ريما الجهني التقى الأستاذ : عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الأستديو التعليمي بإدارة تعليم المدينة المنورة عبر برنامج ZOOM اليوم الأحد الموافق التاسع من رجب للعام الجاري في تمام الساعة السابعة مساءاً طلاب و طالبات الإعلام في جامعة طيبة و جامعات أخرى المتدربين لدى دوت الخليج و بحضور رئيس تحريرها الأستاذ : عماد الصاعدي و مشرفة التدريب الميداني و مديرة مركز الإعلام الرقمي الأستاذة : أوصاف الفارس لمناقشة و توضيح الهندسة الصوتية للمتدربين و بدأ اللقاء الأستاذ : عبدالرحمن المزيد بتعريف الهندسة الصوتية و التعرف على مكونات الأعمال الصوتية و شرح مراحل تسجيل الصوت و أنواع المايكات المستخدمة في الأستوديوهات و الغرض من إستخدامها و أختتم اللقاء بالإجابة على استفسارات الطلاب و الطالبات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن الخطة التدريبية لطلاب وطالبات الإعلام … لقاء الهندسة الصوتية بحضور الأستاذ : عبدالرحمن المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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