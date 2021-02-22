- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – أثير أحمد : المدينة المنورة
نسقت دوت الخليج بالتعاون مع الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الإستديو التعليمي وحضور رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي اليوم الأحد تمام الساعة السابعة مساءً اللقاء الثاني بعنوان الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية.
كان تركيز الأستاذ عبدالرحمن المزيد منصبًا في التعريف بمجال الهندسة الصوتية بشكل عام وعرف عن المؤثرات المهمة في هذا المجال وأهم البرامج التي تساهم في التدرب والتمكن في الهندسة الصوتية وأعرب قائلًا ” أصعب التسجيلات هي تسجيلات الأغاني والأناشيد ” حيث أنها تحتاج وقتًا لإخراجها للمستمعين بشكل نظيف وواضح.
بنهاية اللقاء استقبل الأستاذ بعضًا من أسئلة الطلبة وأجاب عليها ودعاهم إلى الالتفات والاهتمام بمجال الهندسة الصوتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد: أصعب التسجيلات هي تسجيلات الأغاني والأناشيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.