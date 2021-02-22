المزيد: أصعب التسجيلات هي تسجيلات الأغاني والأناشيد

دوت الخليج – أثير أحمد : المدينة المنورة

نسقت دوت الخليج بالتعاون مع الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الإستديو التعليمي وحضور رئيس التحرير الأستاذ عماد الصاعدي اليوم الأحد تمام الساعة السابعة مساءً اللقاء الثاني بعنوان الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية.

كان تركيز الأستاذ عبدالرحمن المزيد منصبًا في التعريف بمجال الهندسة الصوتية بشكل عام وعرف عن المؤثرات المهمة في هذا المجال وأهم البرامج التي تساهم في التدرب والتمكن في الهندسة الصوتية وأعرب قائلًا ” أصعب التسجيلات هي تسجيلات الأغاني والأناشيد ” حيث أنها تحتاج وقتًا لإخراجها للمستمعين بشكل نظيف وواضح.

بنهاية اللقاء استقبل الأستاذ بعضًا من أسئلة الطلبة وأجاب عليها ودعاهم إلى الالتفات والاهتمام بمجال الهندسة الصوتية.