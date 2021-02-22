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عمر شويل - جدة يوفر البنك الأهلي التجاري 1442 للمواطنين بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية؛ حيث يقدم لهم قروض شخصية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على إتمام المشاريع أو شراء مستلزمات الحياة الأساسية، أو تجديد المسكن، فأيًا كان الغرض فالبنك الأهلي يقدم خدمات مصرفية متنوعة وفقًا لمجموعة من الشروط التي تتناسب مع سياسة البنك.

شروط الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري 1442

حرصًا من البنك الأهلي التجاري على مواكبة التطورات التكنولوجية فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية والتمويلية، فهو يوفر القروض الشخصية للمواطنين سواء السعوديين أو الأجانب وفقًا لأنظمة سداد وشروط محددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم شروط تمويل شخصي البنك الأهلي:

يشترط أن يكون المتقدم لطلب تمويل الأهلي الشخصي على قيد العمل بالقطاع العام أو الخاص من الشركات التي تحول الراتب للبنك الأهلي التجاري من خلال نظام سريع.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم للحصول على القرض الشخصي عن 3000 ريال سعودي للمواطن السعودي، ولا يقل عن 4000 ريال سعودي للمواطنين الأجانب.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم السعودي عن 18 عام، ولا يقل عن 22 عام للمواطن الوافد.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم السعودي أو الوافد للحصول على التمويل الشخصي عن 60 مع آخر أقساط التمويل.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي البنك الأهلي

يجب على المتقدم للحصول على تمويل البنك الأهلي التجاري 1442 أن يوفر المستندات التالية:

صورة من بطاقة الهوية للمواطنين السعوديين، وبطاقة الإقامة للوافدين.

خطاب من الجهة التي يعمل بها موضحًا به تاريخ بدء العمل، والمسمى الوظيفي، وقيمة الدخل الشهري.

تسجيل البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بطلب الحصول على تمويل شخصي.

يستطيع المواطن سواء الذي يعمل في البنك الأهلي أو غير العاملين به ممن تنطبق عليه الشروط السابقة الحصول على تمويل الأهلي الشخصي من خلال زيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري 1442، وتعبئة نموذج الطلب، أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء لدى قسم المبيعات من خلال الاتصال على رقم 8002441005، كما يمكن الحصول على التمويل من الأهلي أونلاين أو الأهلي موبايل.