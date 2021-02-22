نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا سيارات قسط بدون مقدم بـ30 ريال يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على سيارات قسط بدون مقدم ليس أهم ما يميز عروض شركة تويوتا فهناك العديد من عروض تقسيط السيارات التي تتيح إمكانية شراء سيارة بالتقسيط بدون مقدم لكن عروض الاقساط من شركة عبداللطيف جميل للتمويل وكيل تويوتا في السعودية تعد واحدة من أفضل العروض للعديد من الأسباب أهما أنها لا تقتصر على سيارات تويوتا فقط بل تشمل عدد كبير من الماركات العالمية كما أنها تتميز بالمرونة ووجود برامج تمويل شراء سيارات بأكثر من طريقة فضلًا عن السمعة التي تحظى بها شركة تويوتا في السوق السعودي سواء فيما يتعلق بسيارات الدفع الرباعي أو السيارات السيدان أو العائلية على حد سواء.

سيارات قسط بدون مقدم

كما قلنا من قبل يمكن الحصول على عروض سيارات قسط بدون مقدم من عدة جهات لكن يجب التأكيد على أن هذه الميزة يقابلها عيب خفي وهو الدفعة الأخيرة التي يجب دفعها في نهاية المدة وهذه الدفعة قد تشكل عبئًا على العديد من المشترين وقد يغفل البعض عنها حيث يجد نفسه في النهاية يحتاج إلى تمويل جديد أو قرض جديد حتى يتمم إجراءات التملك ونقل الملكية ولهذا ينصح دائمًا بأن يتم دفع جزء من ثمن السيارة في البداية حتى يخفف عن كاهل المشتري في النهاية.

عروض شركة تويوتا تقسيط سيارات 30 ريال يوميًا

الحصول على سيارة تقسيط بقيمة 30 ريال يوميًا يعد أحد المزايا التي توفرها عروض شركة تويوتا جميل حيث يمكن الحصول على سيارة مثل تويوتا يارس سيدان 2021 بقسط شهري يصل إلى 700 ريال ما يعني أقل من 30 ريال في اليوم وهذا يتطلب أن يتم دفع 10 آلاف ريال كدفعة مقدمة ويتم التقسيط على 60 شهرًا فيصبح القسط الشهري 708 ريالا وقيمة دفعة التملك 16 ألف ريال وهو مبلغ لن يشكل أزمة عند نهاية مدة التقسيط.

عروض تويوتا شراء سيارات بالتقسيط

كما يمكن تقسيط تويوتا راش بقسط شهري 708 ريال أي أقل من 30 ريال يوميًا وهذا يتطلب تسديد 20 ألف جنيه كدفعة مقدمة وتكون الدفعة الأخيرة في حدود 25 ألف ريال على أن يتم التقسيط على 60 شهرًا وبطبيعة الحال يمكن أن تقل قيمة الدفعة الأخيرة إذا تم زيادة الدفعة المقدمة حيث إن العلاقة بين الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة علاقة عكسية.

قيمة الضريبة على السيارات الجديدة

يذكر أن قيمة الضريبة على السيارات الجديدة في السعودية تم رفعها إلى 15 % وهذه تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة أما ضريبة السيارات الجديدة فلا تزال عند 5 % من ثمن السيارة وهذه الضريبة تزيد في حالة أسعار سيارات بالتقسيط حيث يتم تحميل السعر بمبلغ الفائدة السنوية لذا ينصح عند شراء سيارة تقسيط أن يتم سداد القيمة المضافة نقدًا ثم تقسيط ثم السيارة على باقي الدفعات.