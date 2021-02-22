نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل التعليم عن بعد أم حضوري قرار نهائي بخصوص الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم عن بعد أم حضوري أصدرت وزارة التعليم السعودية بيان هام توضح من خلاله آلية التعليم عن بعد أو حضوري، وذلك حتى نهاية العام وفي تفاصيل البيان التي نشرتها اليوم منذ قليل فقد أعلنت عن اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة الطالبات والطلاب وجميع شاغلي الوظائف التعليمية من إداريين ومشرفين وطلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وباقي العاملين في هذا القطاع المهم، فقد تقرر القرار النهائي بخصوص ماهية الدراسة هل ستكون في المقررات الحضورية أم ستكون عبر التعليم عن بعد ، وفيما يلي بيان وزارة التعليم السعودية بخصوص التعليم في منصة مدرستي أو العودة إلى المدارس حضورية.

التعليم عن بعد أم حضوري في السعودية

وقد أشارت وزارة التعليم في بيانها عن أن التعليم سيستمر عن بعد حتى نهاية هذا الفصل الدراسي الثاني، ويأتي ذلك بسبب استمرار الأزمه الحالية لتجنب خطر زيادة الإصابات وعودة الإجراءات المشددة كما كان في السابق ولتجنب المزيد من الإصابات ودرء الخطر الذي يهدد الطلبة في حال عودتهم إلى المدارس الحضورية، كما تضمن من جهة ثانية البيان أن القرار يأتي من أجل دعم مسيره النجاح الذي تم تحقيقه في التعليم عن بعد وبالأخص هنا منصة مدرستي التعليمية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الأسر وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع، حيث تظافرت جميع الجهود من أجل تقديم نموذج تعليمي سعودي فريد من نوعه في التعليم عن بعد.

تتمة بيان وزارة التعليم بخصوص التعليم الحضوري واستمرار التعليم الإلكتروني لجميع المراحل

كما أعلنت الوزارة في بيانها الجديد على أن القرار جاء بعد دراسة واسعة النطاق لواقع المرحلة الحالية في الفصل الدراسي الثاني 1442 وبعد دراسة الواقع من قبل اللجان التي تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة وزارة التعليم وبعد التقييمات والمتابعات تقرر استمرار التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي، ويأتي أيضا بعد النجاح العظيم التي قامت به منصة مدرستي إلى جانب بعض الوسائل التعليمية الافتراضية الأخرى التابعة لوزارة التعليم.