نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة العدل 1442 أسماء المقبولين في وزارة العدل باحث اجتماعي مساعد المرتبة السادسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أسماء المقبولين في وزارة العدل 1442 ، فيما يلي نتعرف معكم على تفاصيل الإعلان الصادر بخصوص نتائج وزارة العمل وصدور أسماء المرشحين والمرشحات لوظيفة باحث اجتماعي مساعد على المرتبة السادسة، حيث أعلنت وزارة العدل السعودية منذ قليل أسماء المقبولين في وزارة العدل ١٤٤٢ لشغل الوظائف المعلن عنها بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة ي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء، ونرفق لكم أدناه رابط الإطلاع على نتائج وزارة العدل 1442 باحث اجتماعي مساعد المرتبة السادسة.

أسماء المقبولين في وزارة العدل 1442

نتائج أسماء المقبولين في وزارة العدل 1442 ، كما جاء في الإعلان الصادر عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب أو ترغب بالتقديم على وظائف وزارة العدل حيث اشترطت الوزارة أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية.

كما جاء ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة، يشترط لهذه المسابقة اختبار القدرات المعرفية العامة والذي سيجريها المركز الوطني للقياس والتقويم قياس، وتم فتح التسجيل بالفعل للاختبار ولمدة أسبوع كامل بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م ولمدة أسبوع.

وأوضحت وزارة العدل خلال الإعلان أيضاً أماكن العمل للرجال والنساء والتي جاءت كالتالي:

أماكن العمل للرجال: الرياض، الدمام، الخبر، القطيف، الجبيل، الأحساء، حفر الباطن، بريده، عنيزه، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، حائل، سكاكا، القريات، عرعر، تبوك، الباحة، جازان، أبها، خميس مشيط، بيشة، نجران.

أماكن العمل للنساء: الرياض، الدمام، بريدة، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، الباحة، جازان، أبها، نجران.

نتائج وزارة العدل 1442

وفي الأخير من خلال الدخول على رابط موقع وزارة العدل عبر الإنترنت، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج وزارة العدل والإطلاع على أسماء المقبولين في وزارة العدل 1442 باحث اجتماعي مساعد المرتبة السادسة المقامة بتاريخ 3-9-1440 وفقاً للتفاصيل التي تم توضيحها.