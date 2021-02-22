 استكمال للبرامج التدريبية.. الهندسـة الصوتية تُثري جلسات صحيفة “دوت الخليج”

تغطية حية عن كيفية تجهيز الإستديوهات شهدها اللقاء

دوت الخليج : المدينة المنورة – رغـد عطاالله

عقدت دوت الخليج الإلكترونية مساء يوم الأحد الموافق٩/٧/١٤٤٢هـ لقاء بعنوان” الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية” بتقديم الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الاستديو التعليمي بإدارة تعليم المدينة المنورة وصاحب استديو منار للإنتاج الصوتي، ونقل اللقاء عبر منصات الصحيفة التفاعلية المختلفة بإدارة الأستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير الصحيفة وحضور طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة والجامعات الآخرى.

قدم عبدالرحمن المزيد معلوماته المثرية فيما يتعلق بالهندسة الصوتية وكيفية العمل عليها، حيث ذكر أن هناك خمسة مراحل يمر بها الصوت خلال مرحلة الإعداد وقام بتوضيح المكونات الصوتية والأنواع المستخدمة في الميكرفونات حسب اختلاف الأعمال المقدمة.

وذكر أهمية التعليم والممارسة الذاتية للفرد والاطلاع المستمر فيما يتعلق بالإنتاج والتعليق الصوتي ورحب باستقبال أسئلة الحضور الذي كان لهم اهتمام ملموس في طرح الأسئلة ورغبتهم بمعرفة تفاصيل العمل الهندسي الصوتي وإشادتهم بما قدمه الأستاذ في هذا اللقاء المثري.

وأختتم اللقاء بتغطية حية عن كيفية تجهيز الأستوديوهات حيث قام عبدالرحمن المزيد بجولة داخل الإستديو وشرح مكوناته المختلفة عبر الكاميرا المتنقلة، وشكر – المزيد- دوت الخليج على اتاحة الفرصة في الظهور والحضورعلى التفاعل والاهتمام.