دوت الخليج – سماح غوني نظمت (دوت الخليج ) يوم الأحد الموافق ٢١/٢/٢٠٢١ لقاء بعنوان (الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الانتاجية) بتقديم الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الاستديو التعليمي بإدارة التربية و التعليم في المدينة المنورة،و قد تم اللقاء عن طريق برنامج (zoom)، متضمناً عدة محاور ؛ من تعريف الهندسه الصوتية و مراحل تسجيل الصوت و غيرها ، بهدف نشر الفائدة و العلم لأبناء الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء الهندسة الصوتية … لقاء تفاعلي لطلاب طالبات الإعلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.