دوت الخليج تنظم لقاء بعنوان الهندسة الصوتية لطلاب قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة

المزيد : الكمبريسور الضاغط يتعلق بذبذات الصوت وضبطها على مستوى واحد
خالد عيد ادا – المدينة
من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة التدريب لطلاب وطالبات الإعلام بجامعة طيبة وجامعات أخرى ” عقدت دوت الخليج الإلكترونية اليوم الأحد لقاء بعنوان ” الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية قدمها الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الإستديو التعليمي بإدارة تعليم المدينة المنورة و بإشراف الأستاذ عماد الصاعدي رئيس تحرير دوت الخليج .
ناقش اللقاء عدة محاور من ضمنها طريقة تسجيل المقاطع الفنية واستعراض لأهم البرامج المستخدمة في الهندسة الصوتية ومراحلها ، حيث عرف الأستاذ عبدالرحمن المزيد بحكم التخصص الهندسة الصوتية أنها ما يتعلق بالجوانب الفنية الإبداعية فالأصوات وتنقسم إلى قسمين الجانب الاول النظري ويتعلق بالفيزياء فالصوت البشري والآت تسجيل الصوت ، الجانب الآخر العملي ( التقني ) حيث يتناول طريقة معالجة الأصوات للهندسة الصوتية وتحليلها من خلال وضعيات المايك وتحديد المسافات بين المايكات وتحديد العمل المراد تسجيله ومعالجته .
حيث تمر هندسة ومعالجة الصوت في عدد من المراحل من ضمنها أول مرحلة هي تسجيل الصوت ثم الأوكولايزر في تفتيح الصوت يليها الديسر في تحسين الصوت و معالجة الحروف القوية مثل السين والشين وأيضا الكمبريسور الضاغط فيما يتعلق بذبذات الصوت وضبطها على مستوى واحد ويستخدم الريفيرب لعزل الصوت والديلة في الصدى .
و المرحلة ما قبل الأخيرة الميكس خليط الاصوات وتمازجها ويستخدم في المرحلة الأخيرة الماسترنق الصوت في شكله النهائي عادة ما يقوم بفعلها المتخصصين والمحترفين في الهندسة الصوتية .
وفي الختام شكر وأثنى الأستاذ عماد الصاعدي المهندس عبدالرحمن المزيد على نجاح العمل المشترك ( أيا موطني ) من كلمات خنساء المدينة و أداء إبراهيم مدهش حيث تم الهندسة الصوتية للعمل في استديو منار .
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