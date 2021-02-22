دوت الخليج تنظم لقاء ” الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية “

دوت الخليج – أحمد الجهني
نظمت دوت الخليج مساء اليوم الأحد لقاء بعنوان الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية قدم اللقاء الاستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المزيد قدم اللقاء سعادة الاستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المزيد مسؤول قسم الصوت في الاستديو التعليمي بإدارة التربية والتعليم في المدينة.
شمل اللقاء التعريف بمجال الهندسة الصوتية والمراحل التي يمر بها الصوت منها تفتيح الصوت والدييسر والكومبرسر، كما تضمن اللقاء شرح مفصل للاستديوهات الصوتية وطريقة انشائها.
ويعتبر أ.عبدالرحمن المزيد مهندس صوتي حاصل على أربع دورات تدريبية بمجال الهندسة الصوتية من المملكة الأردنية، يملك خبرة تقارب ١٤ عاماً بمجال الهندسة الصوتية.
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