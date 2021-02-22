لقاء الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية

في نهاية اللقاء : تم فتح مجال الاستفسارات للطلاب والطالبات دوت الخليج- جود اللهيبي: المدينة المنورة أقامت دوت الخليج لقاء بطلاب وطالبات جامعة طيبة وجامعات أخرى بعنوان الهندسة الصوتية في صناعة الأعمال الإنتاجية وذلك يوم الأحد الموافق ٧/٩ عبر برنامج زووم حيث كان من تقديم الأستاذ عبدالرحمن المزيد مسؤول قسم الصوت في الاستديو التعليمي بإدارة المدينة المنورة وحضور رئيس هيئة التحرير الأستاذ عماد الصاعدي، كان الهدف من اللقاء هو التعريف بالهندسة الصوتية وطريقة تسجيل الأصوات حيث ذكر الأستاذ عبدالرحمن أنواع عديدة للميكرفون واختلاف كل نوع عن الآخر حيث تختلف من ناحية الحساسية وقوة التقاط الصوت ايضاً اختلافها حسب المراد تسجيله سواءً كان مقطع صوتي او أغنية او مؤثرات صوتية، وفي آخر اللقاء تم فتح مجال الاستفسارات للطلاب والطالبات وذكر الأستاذ انه لا يقيم دورات حيث قال “لا أرى نفسي فيها” ثم تفضل بأخذ الطلاب جولة في الاستديو وذكر الأجزاء المكونة منه والغرض منها ،ثم تفضل الاستاذ عماد الصاعدي بشكر الأستاذ عبدالرحمن وشكر الطلاب والطالبات على حضورهم.

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