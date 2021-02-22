شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

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بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 5 حالات وفاة ، و 318 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 375333 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 366412 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6466 حالة وفاة .
وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين .
وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :
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