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عمر شويل - جدة تسجيل الطالب في منظومة التعليم الموحدة، منظومة التعليم الموحدة من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب وأولياء الأمور وكذلك للمعلمين، حيث تتيح الكثير من الخدمات لهم وللمسجلين بها، فهي تسمح للطلاب باستكمال دراستهم عن بعد من منازلهم بدون حضور الفصول الدراسية، ويجب على الطلاب بجميع المراحل التعليمية التسجيل في تلك المنظومة.

خدمات منظومة التعليم الموحدة

تقدم منظومة التعليم الموحدة خدمات مختلفة ومتنوعة للطلاب ولأولياء الأمور وكذلك المعلمين كالتالي:

خدمات المعلمين: مثل خدمة نظام تواصل، خدمة نظام عين المعلم خدمة نظام فارس.

خدمات الطلاب: طلب مكافأة للطالب، فتح ملف مبتعثين وطلب تمديد البعثة، طلب مكافأة تميز.

خدمات ولي الأمر: برنامج الرسوم الدراسية الإلكترونية، خدمة نظام نور، نظام تواصل.

تسجيل الطلاب في منظومة التعليم الموحدة

للاستمتاع بخدمات التعليم عن بعض كما أوضحتها وزارة التربية والتعليم في السعودية يمكن التعرف على خطوات التسجيل في منظومة التعليم الموحدة وهي كالتالي:

فتح الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة منظومة التعليم الموحدة.

ويتم النقر على زر تسجيل الدخول عن فتح التسجيل.

يقوم الطالب بكتابة رقمه السري واسمه المستخدم للتسجيل في نظام نور.

ومن ثم تظهر الصفحة الرئيسية بها جميع المعلومات التي قد يستفيد منها المسجل من المنظومة.

الرابط الإلكتروني لمنظومة التعليم الموحدة

تم التوجه لمنظومة التعليم الحالية وهي نظام التعليم عن بعد للطلاب والدراسة من المنزل في فصول دراسية افتراضية بدلًا من الفصول الدراسية في المدرسة، نتيجة لخوف حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم صحة وسلامة الطلاب وصحة ذويهم أولياء الأمور بسبب فيروس كورونا وانتشاره السريع بين المواطنين، فلذلك تم الاعتماد على نظام التعليم الحالي وهو يعتبر أسهل بكثير من النظام القديم للدراسة وأكثر مرونة، حيث يسمح للطالب بالتعرف على واجباته المنزلية ودورسه الافتراضية لمذاكرتها، كما ويقوم الطلاب بإتمام اختباراتهم عن بعد من خلال تلك المنظومة الإلكترونية.

ويمكن التعرف على معلومات أكثر عن نظام التعليم الجديد المعتمد من خلال زيارة موقع نظام التعليم الموحد الحالي والتسجيل به.