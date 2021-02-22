نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الحساب ورقم الهوية عبر بنك التنمية الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية تأسيس بنك التنمية الاجتماعي المعروف ببنك التسليف السعودي في عام 1391 هجرية، وهو العامل المساعد الوحيد والأفضل من بين باقي البنوك بالمملكة العربية السعودية الأخرى، التي تقدم العديد من الخدمات على هيئة قروض بنكية بدون أي فوائد، حيث يقدم قرض بنك التسليف لمساعدة المواطنين للقيام بأي مشاريع لزيادة الدخل، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالأسرة، ويمكن عرض طلب قرض بنك التسليف من أجل الزواج أو بناء المنازل وغيرها من القروض الأخرى، و نحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بعرض كيفية الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الحساب أو برقم الطلب أو برقم الهوية من خلال بنك التنمية الاجتماعي.

الاستعلام عن قرض بنك التسليف:

يمكن الاستعلام عن قرض بنك التسليف من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

والدخول على الرابط الخاص بالموقع.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة من حيث رقم الهوية الوطنية.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على خانة الموافقة.

وبعد ذلك يتم البحث علي خانة الحساب الشخصي و الضغط عليها، ومنها إلى خانة حسابي.

وبعدها سوف يتم ظهور جميع المعلومات الخاصة الكافية عن قرض بنك التسليف.

الاستفسار عن أقساط قرض بنك التسليف:

يمكن الاستفسار عن قرض بنك التسليف من خلال التواصل مع الرابط الرسمي التابع لبنك التنمية الاجتماعية.

ومنها إلى خانة رقم الحساب ودفع باقي الأقساط.

وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات الخاصة المطلوبة في الخانات المحددة من حيث رقم الهوية أو رقم الطلب أو رقم الحساب الخاص.

ومنها إلى الضغط على خانة الموافقة.

وبعد ذلك نقوم بالبحث عن خانة قرض سابق والضغط عليها، حتى يتم التعرف على جميع المعلومات الخاصة بالقرض، ويتم تسجيل رقم طلب الخاص بالشخص وتسجيل نوع القرض والاسم.

وبعد ذلك نقوم بالبحث عن خانة الأقساط المستحقة والتسديدات والضغط عليها.

وبالتالي سوف يتم ظهور معلومات كافية عن الأقساط ومبلغ القسط و تاريخ تسديد كل قسط وماهي الأقساط المتبقية.

من هو الكفيل في بنك التسليف:

الكفيل هو شخص ضامن أمام بنك التسليف فى حالة عدم سدادك للاقساط فى المواعيد المحددة.

أما إذا أردت الاستعلام عن الكفيل فلا يمكنك ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف، بل يمكن ذلك من خلال الذهاب إلى مقر البنك فقط أو الإتصال على الرقم التالي وهو 920008002.

وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم مقال عن الاستعلام عن قرض بنك التسليف من خلال إستخدام رقم السجل أو رقم الهويه.