نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل إلي 200.000 ريال سعودي للرجال والنساء وبشروط بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم شركة اليسر تمويل يصل إلي 200.000 ريال سعودي بأقساط مسيرة لمدة 3 سنوات، حيث توفر العديد من الخدمات التمويلية لأي مواطن بدون موافقة كفيل للسعوديين والمقيمين داخل المملكة، بالإضافة انه تمويل متفق مع الشريعة الإسلامية وتابع إلي مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يبحث العديد من المواطنين عن تمويل مسير دون تعقيد في الإجراءات وشروط بسيطة علي أي من المنتجات التمويلية ويناسب جميع الفئات، وها نحن الآن نوضح لكم كيفية التقديم علي تمويل شخصي من شركة اليسر للإجارة ويصل إلي 200.000 ريال سعودي وبأقساط مسيرة وبدون موافقة كفيل في المملكة العربية السعودية.

شروط ومزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة

شركة اليسر للإجارة يوفر العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويتميز شركة اليسر بالعديد من المميزات حيث يقدم تمويل شخصي يصل إلي 200.000 ريال سعودي بدون موافقة كفيل وبأقساط مسيرة تصل إلي 3 سنوات، ويتميز التمويل بهامش ربح منخفض، حيث يقدم تمويل مسير دون تعقيد وشروط بسيطة للحصول علي تمويل شخصي من شركة اليسر كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما.

ألا يزيد عمر المتقاعدين والعسكريين عن 70 عاما للحصول علي تمويل من شركة اليسر.

يجب أن يكون الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون خدمة العمل المطلوبة للحصول علي التمويل 6 أشهر علي الأقل.

أحضار خطاب من الكفيل للموافقة علي تحويل الراتب.

رابط التقديم علي التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة

يوفر شركة اليسر للإجارة العديد من التمويلات المختلفة لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز التمويل بانه متوافق مع الشريعة الإسلامية وبدون موافقة كفيل، حيث يقدم تمويل عبر الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للإجارة، تابع الخطوات لكي تحصل علي التمويل كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لدي شركة اليسر للإجارة للحصول علي التمويل الشخصي. قم بالضغط علي التقديم الطلب. بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لكي يتم الموافقة علي التمويل. بعد ذلك قم بإرسال الطلب عبر الموقع الرسمي لدي شركة اليسر للإجارة. يتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض عبر الإنترنت دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة.