نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الحرس الوطني القبول والتسجيل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني المُقدمة من خلال وزارة الحرس الوطني خلال هذا العام حيث قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن وظائف شاغرة بشروط مُعينة بعد التقديم إلكترونيًا على الموقع، مع العلم بأن التقديم مستمر حتى يوم الخميس المقبل المواقع 1442/07/20 هجريًا.

وزارة الحرس الوطني القبول والتسجيل

للتقديم على الوظيفة المطروحة من قبل وزارة الحرس الوطني يجب تطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

الضغط على الخدمة الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية للوزارة.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

في حال كان لديه حساب سابق على موقع الوزارة أو التسجيل كمستخدم جديد من خلال ملء كافة البيانات المطلوبة.

إضافة رَقَم الهُوِيَّة ومن ثم إدخال تاريخ ميلاد المستخدم.

تظهر لائحة بالشروط التي يجب الموافقة عليها لإتمام التسجيل، قُم بالتأكيد.

يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة بالتعليم الذي حصل عليه، ومن ثم يضغط إرسال.

تقديم وظائف وزارة الحرس الوطني 1442

مُتاح التقديم على الوظائف الآتية:

مهندس مدني على أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية وخبرة عامين.

فني إلكترونيات على أن يكون خريج دبلوم صناعة وتحكم وخبرة عامين.

مشرف سلامة وصحة مهنية على أن يكون خريج دبلوم سلامة وصحة مهنية.

مأمور مستودع على أن يكون حاصل على دبلوم إدارة مستودعات.

وأيضًا مطلوب 2 عامل حاصل على الشهادة الابتدائية على الأقل بدون خبرة.

بند التشغيل والصيانة الحرس الوطني

أضافت وزارة الحرس الوطني بعض الشروط اللازم توافرها في السعودية الملتحقين بالوظائف الخاصة بها، وتتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدمين للوظيفة سعوديين الجنسية من أبُّ وأم سعوديين.

أن يكون من المُسجلين في برنامَج ساعد السعودي للعمل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يزيد أيضاً عن 40.

اجتياز المقابلة الشخصية.

عمل كشف طبي على أن يكون لائق طبيًا.

ألا يكون المتقدم للوظيفة تم فصلُه من وظيفة مشابهة بسبب قضية أخلاقية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم لم يتم إحالته للتقاعد من قبل الجهات الحكومية الأخرى.

أن يكون المقدم للوظيفة دارسًا لنفس الوظيفة المُراد التقديم عليها.

يُرجى عند التقديم تحديد الوظيفة المُراد التقديم عليها حيث يتم رفض أي طلب عشوائي

ولابد من مراجعة لائحة الشروط حيث يتم رفض أي طلب غير مُستوفي للشروط.