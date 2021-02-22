“السوق المالية”: إحالة 5 من المشتبَه بهم للنيابة العامة لمخالفة لائحة سلوكيات السوق

بلادي – الرياض :

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين)، قرارًا بإحالة 5 من المشتبَه بهم لمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادتين 2 و8 من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، عبر إدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول “شراءً” على أسهم عدد من الشركات المدرجة.

كما قاموا بالترويج لآراء على “تويتر” وأحد المنتديات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم التداول “بيعاً” على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي رُوج لها.

وشملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20 / 01 / 2020م وإلى 01 / 10 / 2020م.

وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.