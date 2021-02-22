عُمان تعلّق دخول المسافرين القادمين من 10 دول

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية العمانية، اليوم (الإثنين)، تعليق دخول السلطنة للقادمين من 10 دول، وذلك ابتداءً من الخميس القادم ولمدة 15 يومًا.

وتضمّنت الدول الـ 10: “السودان، ولبنان، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا”، ويشمل التعليق جميع القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر.

واستثنت اللجنة من ذلك المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، كما حثّت المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر.