حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على مناطق: ” جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف وأجزاء من تبوك”.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من وسط وشمال وجنوب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في شرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في القريات.