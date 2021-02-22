المدير التنفيذي لشركة المدفوعات: هكذا تأكدنا من المعايير الأمنية لنظام “سريع” للتحويلات البنكية

بلادي – الرياض :

كشف المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، مراحل التأكد من المعايير الأمنية قبل إطلاق نظام “سريع” للتحويلات البنكية.

وأوضح خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن عملية اختبار النظام بدأت في 28 نوفمبر، كما أكد أنه تم القيام بعمل أكثر من 100 ألف عملية تجريبية قبل إطلاق النظام للتأكد من المعايير الأمنية.

وأشار إلى أن النظام يعتمد على ركيزتين رئيسيتين، وهما ضمان الجاهزية الدائمة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التأكد من المعايير الأمنية في النظام.

وذكر المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتمثل في استقبال الحوالات، ثم تقوم الجهات المصرفية الأخرى ببناء الخدمات الخاصة بهم عليها.