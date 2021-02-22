هل يمكن للمقيم الذي عليه بلاغ هروب وإقامته منتهية التسجيل في توكلنا؟ التطبيق يجيب

بلادي – الرياض :

أكدت إدارة تطبيق توكلنا، أن المقيم الذي لا يمكنه التسجيل في التطبيق وتظهر له رسالة تفيد بمراجعة الجوازات، يتوجب عليه تنفيذ ذلك لمعالجة الأمر.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه مقيم لإدارة التطبيق، قال فيه إنه عندما يقوم بإدخال البيانات في التطبيق تصله رسالة تطالبه بمراجعة الجوازات لتصحيح حالة 6، لترد عليه إدارة التطبيق بأن حالة إقامته تمنع التسجيل ويجب عليه مراجعة الجوازات.

وأشار التطبيق إلى أن المقيم الذي لديه بلاغ هروب يمكنه التسجيل بتوكلنا، ويلزمه التأكد من تحديث توكلنا إلى 2.6.3 وأعلى ومن لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية يمكنه التسجيل أيضا.