“الكويت” تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية وتمنع الوجود داخل المطاعم من الأربعاء القادم

بلادي – الرياض :

قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتضمن القرار الصادر اليوم (الإثنين) السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

كما قرر المجلس، منع الوجود داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.

وكلف القرار كلا من وزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء في القرارات، ويعمل بها اعتباراً من الأربعاء القادم الموافق 24/2/2021 حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.