“الجمارك” تصدر بياناً توضيحياً حول ما تداولته مواقع التواصل بشأن ضوابط استيراد المركبات للأفراد

بلادي – الرياض : أصدرت الجمارك السعودية، اليوم (الإثنين)، بياناً توضيحياً بشأن ما تداولته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمعلومات خاطئة تتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد. وأوضحت الجمارك أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطن والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة. وأضافت أنه يحق للمقيم استيراد مركبة واحده فقط من نوع “خصوصي” كل 3 سنوات. وتأمل الجمارك من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.

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