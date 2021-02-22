“المساحة الجيولوجية”: لم نرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية

بلادي – الرياض :
أكدت هيئة المساحة الجيولوجية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن حدوث هزة أرضية في بعض محافظات المنطقة الشرقية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لم يرصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية بشكل عام.
وأضاف أن الهيئة تتابع جميع مناطق المملكة عبر ٢٧١ محطة رصد زلزالي منتشرة وتبلغ المحطات في المنطقة الشرقية.
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