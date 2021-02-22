متحدثة “التعليم” توضح ملامح الفترة المقبلة من عملية التعليم عن بُعد

بلادي – الرياض :

استعرضت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري، ملامح المرحلة المقبلة من عملية التعليم عن بُعد، وذلك بعد قرار استمرار التعليم افتراضيًا حتى نهاية الفصل الدراسي.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن هناك عدة أدوات ساهمت في نجاح عملية التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي، أهمها توافر البنية التحتية التعليمية ومنصات التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى الشراكة مع الآباء والمعلمين لإنجاح التجربة.

وأكدت أن القرار يؤكد مسيرة نجاح المملكة في عملية التعليم عن بُعد، والتي بدأتها منذ عدة أشهر بدعم من القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن الوزارة سوف تستمر في إجراء اجتماعات ومتابعة تقارير سير عملية التعليم عن بُعد خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار ما اعتادت تنفيذه خلال الأشهر الماضية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن صدور الأمر السامي باستمرار عملية التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.