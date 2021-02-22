نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 للتسجيل فى برامج الاستهداف والتعرف رواتب المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس 1442، رابط فارس الخدمة الذاتية، يعتبر نظام فارس الالكتروني أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية خلال الشهور الماضية لمساعدة المعلمين والمعلمات والموظفين في الهيئة التعليمية في القيام بكافة احتياجاتهم المختلفة في العمل عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لهم، وذلك نظراً لما تعيشه البلاد من أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنع التواجد في اماكن التكدس البشري والازدحام حفاظاً على أرواح الأفراد بالبلاد.

نظام فارس الالكتروني للاستعلام عن ترقيات المعلمين

توفر منصة فارس الالكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة للمعلمين والمعلمات والموظفين وجميع العاملين في القطاع التعليمي، منها خدمة الاستعلام عن ترقيات المعلمين، حيث من المعروف أنه لابد علي المستخدم القيام بتسجيل الدخول وانشاء حساب جديد علي المنصة ليستمتع بخدماتها المتعددة.

طريقة تسجيل الدخول إلى رابط فارس الالكتروني 1442

الخطوات الآتية تمنحك الطريقة التي تسجل بها الدخول على نظام فارس الالكتروني للاستعلام عن ترقيات المعلمين 1442.

في بداية الأمر قم بالدخول علي رابط نظام فارس الالكتروني منهنا.

في حالة عدم امتلاكك حساب، قم بعمل حساب جديد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية والاسم والبريد الإلكتروني، ورقم الحساب البنكي.

في حالة امتلاكك حساب، قم بتسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم ورقم المرور والضغط علي كلمة تسجيل.

في النهاية اضغط علي خدمة الاستعلام عن ترقيات المعلمين.

خدمات نظام فارس الالكتروني 1442

بعد تسجيل الدخول إلى نظام فارس الالكتروني يمكنكم الحصول على الخدمات التالية وهي:-

التقديم علي طلبات الإجازة وطلبات البدلات.

إبلاغ بعد الاجازة.

طلب الغاء الاجازة

طلب تمديد وتعديل مدة الإجازة.

الاستعلام عن كشف الرواتب.

بيان خارج الدوام

الإستعلام عن الطلبات المعلقة.

بيان السجل التاريخي للموظف.