نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية ، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإتاحة أحد أهم الأنظمة الإلكترونية المستحدثة التي تقوم على توفير كافة الخدمات لجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بالمملكة من اداريين ومعلمين وغيرهم من التربويين، حرصًا منها على توفير الكثير من الوقت والمجهود وتيسيرًا لكافة الاجراءات والحصول على الموافقة على طلبات محددة، والتي يحتاجها العاملين في هذا القطاع عن طريق الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لنظام فارس الخدمة الذاتية، فيُعد هذا النظام هو سبيل جيد لسهولة التواصل بين المعلمين والوزارة. طريقة تسجيل الدخول في نظام الخدمة الذاتية الجديد الدخول علي نظام فارس الإلكتروني من خلال الرابط المُخصص له.

الإلكتروني من خلال الرابط المُخصص له. الضغط على الدخول للخدمة الذاتية.

ادخال اسم المُستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

سيتم ادخال الرمز المرئي الذي يُعرض على الشاشة في المكان المُخصص له.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعد اتمام جميع الخطوات السابقة ستظهر جميع خدمات الموقع، والتي يُمكن من خلالها الإستعلام عن أى محتوى. المزايا والخدمات التي يُقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية يُمكن من خِلاله التحقق من كافة البيانات الشخصية للمعلمين، كما أنه يُمكن عرضها بشكل جيد.

الخدمة مجانية دون أى رسوم.

يوفر هذا النظام كافة البنود والتساؤلات التي يهتم بها العاملين في المؤسسات التعليمية بالدولة.

يُتيح المعلومات الكافية حول معرفة الراتب الشهري، والمكافأة السنوية، ورصيد الأجازات، وكذلك يُمكن من خلاله التقدّم بطلب للحصول على المكافآت والبدلات.

وسيلة جيدة للحصول على الموافقة على الأجازات بكل سهولة دون الحاجة للجوء إلى الطرق التقليدية.

يُمكن عن طريقه معرفة وعرض كافة سجلات التوظيف للموظفين، وتقديم أى طلب من خلال زيارة الموقع مباشرة.

عند التحويل من إدارة لأخرى أو من مدرسة لأخرى فيمكن عمل ذلك من خلال تقديم طلب للتحويل على موقع مباشرة.

يُقدم من خلاله طلبات التقاعد عن العمل في حالة الرغبة في ذلك.

النظام متاح على مدار اليوم. خطوات التسجيل لأول مرة في نظام فارس للخدمة الذاتية تسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس على الموقع الرسمي للوزارة.

على الموقع الرسمي للوزارة. تظهر خيارات متعددة ويتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول لأول مرة للخدمة الذاتية.

تظهر نافذة أخرى يتم استيفاء جميع البيانات الشخصية المطلوبة فيها مثل رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الكشف، رمز التحقق، مع مراعاة كتابة جميع البيانات بشكل صحيح حتى يتم إكمال طلب التسجيل.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة تأكيد تفيد بأن النظام قد تم تسجيله بشكل صحيح، كما يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور. مخاطر السهر ليلة كاملة إليك ما يحدث للجسد والدماغ بعد سهر الليل كله دون نوم

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