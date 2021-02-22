نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل مشاكل تطبيق توكلنا لجميع الجوالات 1442 بالخطوات حل جميع مشاكل تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشاكل تطبيق توكلنا لجميع الجوالات ، تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات المستخدمة في المملكة العربية السعودية نظراً لأنه يقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات المختلفة التي يستفاد منها كل مواطن سعودي، وعلى الرغم من ذلك أن عند التسجيل في تطبيق توكلنا نواجه عدة مشاكل في تطبيق توكلنا.

حل مشاكل تطبيق توكلنا لجميع الجوالات

مشكلة عدم توافق تطبيق توكلنا مع الجهاز، مشاكل تطبيق توكلنا تعددت في الآونة الأخيرة ولكن من أبرز المشاكل التي اشتكى منها مواطني المملكة العربية السعودية هي مشكلة تطبيق توكلنا لا يتوافق مع جهازك، فبعد أن يتم تحميل تطبيق توكلنا تظهر لهم رسالة بها أن الجهاز لا يتوافق مع نسخ الاندرويد القديمة.

حيث أن تطبيق توكلنا يتوافق مع هواتف أندرويد 6 فيما فوق، ولذلك من أجل الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا يجب أن يكون لديك إصدار جديد لهواتف الاندوريد.

طريقة حل مشكلة عدم توافق تطبيق توكلنا مع الجهاز

من أجل حل مشكلة عدم توافر تطبيق توكلنا مع الجهاز أن تقوم بترقية نسخة الأندرويد المتواجدة على الهاتف الخاص بك، ويمكنكم فعل ذلك من خلال الخطوات الآتية:

عليكم بالدخول إلى الإعدادات من جهاز الأندرويد.

وبعد ذلك عليكم باختيار النظام.

سيظهر أمامك عدة خيارات فقم باختيار خيار (Advanced)، وبعد ذلك عليكم بالضغط على خيار “حول الهاتف”.

إذا لم يوجد أمامك خيارات متقدمة، فعليك بالنقر على “خيار تحديث النظام”.

عليك عزيزي القارئ بأن تقوم باتباع كافة التعليمات المتواجدة أمامك، للحصول على آخر إصدار متوافر على هاتفك الاندرويد.

وبالخطوات السابقة تكون قد قمت بتحديث إصدار هاتف الاندرويد الخاص بك.

وفي النهاية يتم فتح تطبيق توكلنا من آخر إصدار قمت بتحديثه.

المشاكل الأخرى لتطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا لا يعمل

من أجل إصلاح تلك المشكلة يمكنك مسح التطبيق نهائياً وإعادة تحميله مرة أخرى.

إذا كانت المشكلة متعلقة بإصدار الأندرويد، فعليك بترقية النسخة القديمة.

مشكلة لا يمكن استخدام تطبيق توكلنا إلا في حالة حذف جيلبريك إذا واجهت هذه المشكلة فيجب عليك إعادة تشغيل الجهاز الخاص بك مرة أخرى.

لا يرسل تطبيق توكلنا رمز التحقق

ولحل مشكلة تطبيق توكلنا رمز التحقق عليك بإدخال كافة بيانات الدخول مرة أخرى لتطبيق توكلنا، ثم النقر على إرسال الرمز وسوف تحصل عليه.