نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سكني تسجيل الدخول .. شروط التسجيل في سكني وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سكني تسجيل الدخول الذي أطلقته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية عام 2017، وقد بدأت الوزارة مشروع سكني بتوفير ما يقرب من 280 ألف وحدة سكنية وأراضي، وبحلول عام 2018 وصلت إلى 300 ألف منتج سكني موزعين في جميع أنحاء المملكة، كل هذا من أجل توفير المنتجات السكنية والأراضي للمواطنين؛ فمن خلال التسجيل في برنامج سكني يستطيع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة الاستفادة من الدعم السكني.

برنامج سكني تسجيل الدخول

أتاحت وزارة الإسكان رابط خاص برنامج سكني تسجيل الدخول، من أجل التسجيل في البرنامج، والاستفادة بكافة أشكال الدعم السكني، وفيما يلي خطوات التسجيل في برنامج سكني:

الانتقال إلى الرابط الرسمي لبرنامج سكني. الدخول إلى تبويب سكني تسجيل الدخول. القيام بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد. النقر على أيقونة تحقق. القيام بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. القيام بتسجيل رمز التفعيل من على الجوال. النقر على أيقونة تسجيل. الموافقة على الشروط والأحكام. التأكيد على صحة البيانات المسجلة الخاصة بالعائلة. الإجابة على الأسئلة المطروحة المتعلقة بالسكن الحالي. النقر على أيقونة الاستحقاق بعد الإجابة على الأسئلة. في حالة الموافقة تصل رسالة إلى المستخدم محتواها تمت الموافقة على استحقاق الدعم السكني.

شروط التسجيل في برنامج وزارة الإسكان

حددت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدين بطلب دعم برنامج سكني تسجيل الدخول، ونجاح عملية الاستحقاق، كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج سكني من أصل سعودي.

يجب أن تكون أسرة المتقدم للاستفادة بالدعم السكني مقيمة إقامة دائمة بالأراضي السعودية.

يشترط على المتقدمين ألا يكون لديهم مسكن في ملكية أحدهم في خلال الخمس سنوات السابقة على التقديم.

يجب ألا يكون قد سبق وحصل المتقدم أو أحد أفراد أسرته على سكن من أحد البرامج الحكومية أو الخاصة.

ولا تقتصر هذه الشروط وقت التقديم فقط، وإنما تستمر حتى موعد استحقاق الدعم السكني، ويشترط أن يتقدم بطلب الحصول على الدعم السكني رب الأسرة أو الزوج، كذلك يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة التي توفي عنها زوجها منذ قرابة عامين التقدم بطلب الحصول على الدعم السكني، والتسجيل في سكني.