نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد وطريقة التسجيل بها مع شرح إدارة المنافسات والمشتريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد هي منصة إلكترونية تابعة إلى وزارة المالية السعودية تهدف إلى تحويل جميع أعمال وزارة المالية وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية في الجهات الحكومية بشكل رقمي، وذلك في إطار مساعي الحكومة السعودية على تطبيق الإدارة اللامركزية الرقمية في ضوء رؤية المملكة 2030، فيتم من خلال المنصة رفع الميزانية العامة ثانوياً بحيث تقوم كل الجهات الحكومية برفع طلب ميزانيتهم إلكترونياً من خلال ملء النماذج الإلكترونية المضمنة ضمن مشروع الميزانية العامة، كما تسمح المنصة للجهات الحكومية برفع وتقديم المناقصات المختلفة بحيث يمكن التقديم عليها إلكترونياً أيضاً وهذا ما نتناوله بالتفصيل من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية:

لكي يمكنك التسجيل في احد المنافسات التي يتم عرضها من خلال منصة اعتماد يجب عليك أولاً التسجيل بها، من خلال بضعة الخطوات البسيطة التالية.

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية. ثم اختيار أيقونة مستخدم جديد. ليتم نقلك إلى شاشة التسجيل قم بتعبئة الخانات المطلوبة والضغط على تسجيل. ومن ثمة تأكيد التسجيل من خلال رسالة على الايميل الخاص بك المسجل بالموقع. اضغط على الرابط المرفق في رسالة التأكيد لإكمال عملية التسجيل ثم تعبئة بيانات المستندات النظامية اللازمة. ثم طباعة نموذج “التفويض” على ورق الشركة أو المؤسسة الرسمي . وتصديق التفويض من الغرفة التجارية. ثم إرسال صورة من التفويض إلكترونياً عن طريق البوابة حتى يتم تفعيل الحساب.

كيفية التقديم في المنافسات وإجراءات الشراء:

بعد التسجيل في اعتماد والدخول إلى رابط المنافسات في منصة اعتماد، والسابق ذكره.

قم بالبحث عن المنافسة التي تناسب نشاط منشأتك.

واختيار منافسة للشراء.

ثم الاطلاع على معلومات المنافسة والموعد المتبقي لها.

ومن ثمة إرسال طلب شراء وثائق المنافسة ( كراسة الشروط).

والدفع يكون عن طريق خدمة سداد من خلال الحساب البنكي حسب رقم الفاتورة الصادرة.

وعند استلام المبلغ يقوم النظام بإبلاغ المورد بالبريد الإلكتروني وإصدار الفاتورة.

ويتم تحميل وثائق المنافسة من خلال الموقع إلكترونياً.

ويجب ملاحظة أنه عند وجود وثائق غير إلكترونية يرجى طباعة فاتورة السداد والتوجه بها إلى مكان الاستلام اليدوي الموضح في بيانات المنافسة.

ويجب مراعاة أنه عند تقديم العرض يجب طباعة كراسة الشروط والمواصفات طباعة ملونة وارفق فاتورة الشراء مع العرض.

وفي حال وجود تعديلات على الكراسة أو تمديد أو إلغاء المنافسة سيتم إبلاغ الموردين إلكترونياً عبر النظام.

كما أنه في حال وجود أي استفسارات لدى المورد يمكن أن يستفسر عنها من خلال البوابة وستقوم الجهة الحكومية بالرد عليه وتعميم الرد على جميع الموردين.

يتم تسليم العرض للجهة الحكومية يدويا بظرف مغلف حسب الإجراءات الاعتيادية.

يتم اطلاع الموردين المتقدمين بتقرير فتح المظاريف إلكترونياً وذلك عند فتح المظاريف .

يتم إبلاغ المورد الفائز بالترسية عن طريق البوابة بعد الانتهاء من فحص العروض .