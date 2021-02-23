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عمر شويل - جدة قامت جامعة الملك فيصل بتوفير رقم خاص من أجل تواصل الطلاب مع إدارة المدرسة لطرح كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بعملية التعليم عند بعد، وذلك حرصاً من الجامعة على تلقي كافة الطلاب التعليم الخاص بهم من أجل مواصلة حياتهم المهنية وتدريبهم لمساعدتهم في الحصول على وظيفة بسهولة بعد التخرج من الجامعة، كذلك وقامت إدارة الجامعة بتخصص نظام يخص عملية التعليم عن بعد الذي سائد كافة أنحاء المملكة.

متى تم تأسيس الجامعة

تعتبر جامعة الملك فيصل من أهم الجامعات التي تم إنشاؤها في المملكة السعودية، تم تأسيسها في عام 1975 م بمحافظة الأحساء، وتم العمل في الجامعة رسمياً بعد رحيل الملك فيصل.وهي جامعة حكومية تابعة لنظام التعليم الحكومي داخل المملكة ويوجد فرع آخر للجامعة في مدينة الدمام. وتهتم الجامعة تقديم المواد العلمية نتيجة لذلك هناك أكثر من كلية خاصة بالعلوم، والتي يتم من خلالها تقديم المقررات الدراسية.

كيفية التواصل مع جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد

بسبب ما تعانيه جميع البلدان من نتائج فيروس كورونا وحرصا على سلامة جميع الطلاب، قررت جامعة الملك فيصل بتحويل نظام التعليم الخاص بها لنظام التعليم عن بعد للمحافظة على صحة طلابها. لذلك قامت إدارة الجامعة بتخصص رقم خاص للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالطلاب دون المخاطرة بصحة الطلاب وذهابهم إلى الكلية لطرح الأسئلة المتعلقة بهم.

كذلك تم تخصيص الرقم على كل فروع الجامعة سواء داخل محافظة الأحساء أو وغيرها وذلك للحد من انتشار إعراض فيروس كورونا بين الطلاب، ويمكن للطلاب طرح الاستفسارات والتي وأيضاً الشكاوي التي يواجهونها على الأرقام التي تم تخصيصها من قبل إدارة الجامعة وهي كالآتي.

يمكن للطلاب التي يواجهون مشكلة في امر ما الاتصال على الأرقام التي تحددها الجامعة والتواصل مع أحد الأشخاص الموجودون هناك على رقم ٩٢٠٠٠٢٣٦٦، أو يمكن كذلك التواصل عن طريق رقم ٩٢٠٠٠٢٣٦٦.

كذلك توفر إدارة الجامعة موقع خاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر للرد على جميع الأسئلة.

أيضاً يمكن الاتصال بالجامعة والتواصل مع أحد موظفيها عن طريق الإيميل الإلكتروني التي تخصصه الإدارة وهو [email protected]

نظام التعليم عن بعد داخل جامعة الملك فيصل

قامت إدارة الجامعة بعمل نظام يخص التعليم عن بعد وهو نظام البانر الذي يتم من خلاله تلقي الفرد التعليم الخاص بها عن بعد. ويتم عن طريق هذا النظام تقديم كل الخدمات التي تخص نظام التعليم من جداول الامتحان، القرارات التي تخص التعليم وغيرها.