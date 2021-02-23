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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر والمعلقين عليها من الأشياء التي يزداد البحث عليها الآن من قِبل كل متابعي الكرة السعودية، حيث تنطلق اليوم مباراة الديربي السعودي بين فريقي الهلال والنصر على أرض العاصمة الرياض، وتحديداً على ملعب مرسول بارك، في إطار مواجهات الجولة رقم 20 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعد تلك المباراة ذات أهمية قصوى لنادي الهلال السعودي لاستكمال طريقه في صدارة الدوري أمام منافسه فريق الشباب، والذي حقق الفوز أمس الاثنين أمام أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر والمعلقين

يتم بث مباراة الهلال والنصر عبر القناة الرياضية السعودية الأولى ksa sports 1 وهي قناة من مجموعة القنوات الرياضية المفتوحة التي تنقل مباريات دوري المحترفين السعودي، ويعلق على المباراة اثنين من كبار المعلقين الرياضيين السعوديين هما المعلق الرياضي جعفر الصليح والمعلق عبد الله الغامدي.

موعد مباراة الهلال والنصر

ومن المفترض أن تُقام الجولة 20 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بين فريقي الهلال والنصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 من فبراير 2021 في تمام الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش 20:35 بتوقيت السعودية على أرض ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت في إطار مواجهات الجولة الخامسة وانتهت بفوز فريق الهلال السعودي على النصر بهدفين نظيفين، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين في كأس السوبر السعودي وانتهت بفوز فريق النصر على فريق الهلال بثلاث أهداف نظيفة.

ترتيب نادي الهلال السعودي في الدوري

يحتل فريق الهلال السعودي المرتبة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد نقاط يصل نحو 36 نقطة حققها في 19 مباراة، واليوم تكون المباراة العشرين.

بينما تراجع ترتيب نادي النصر السعودي ليحتل المركز السابع بين فرق الدوري برصيد نقاط يصل إلى 25 نقطة.