قطبية المفردات….د. عزة الرحيلي

كثير من الألفاظ المتضادة التي نستخدمها والتي تجعل من اللفظة ضداً وعكساً للفظة الأخرى قد يكون فيها ظلماً وتعدياً يرفضه العقل والمنطق ، وعلى سبيل المثال كلمتي (شباب وشيخوخة) عندما نستخدمها على هذا النحو فإننا عندما نعطي كلمة الشباب معنى القوة والحركة والنشاط فإنه ينتج عن ذلك أن معنى كلمة الشيخوخة الضعف والخمول والكسل . إن هذه المعاني ماهي إلا برمجة لغوية عقلية تبرمجت في اللاوعي عند الإنسان . إن صورة الشباب كرمزٍ للقوة والجاذبية يقابلها صورةٌ للشيخوخة تقبع في اللاوعي كصورةٍ للعجز والضعف ، ولكن لو نظرنا في الواقع لوجدنا أن الكلمات أكثر من مجرد رموز ودلالات . ألا يوجد شبابٌ كسول وخامل وعديم الثقة بالنفس ويمشون منحني القامة؟ إن إعطاء الألفاظ قيمة مطلقة ليس عادلاً ، لماذا نجعل من الشباب رمزاً للإيجابية المطلقة والشيخوخة رمزاً للسلبية المطلقة ؟ ماذا لو نقلنا شيئاً من الإيجابية للشيخوخة ؟ . عندما قال رسولنا عليه السلام في دعائه ( اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر ) هذا يعني أن هناك شيخوخة سيئة تعوذ منها وهناك شيخوخة ً جيدة . لذلك علينا تجنب قبول المعاني المجازية السلبية التي تحملها الكلمات .عندما يردد الإنسان في تفكيره عدم القدرة وأنه لايستطيع القيام ببعض الأعمال لأنه كبيرٌ في السن هذا يجعل جسده يستجيب لهذه العبارات ويتقمص شخصية الشخص الضعيف العاجز لأن الكلمات لها قدرة كبيرة على برمجة الوعي . وعندما يتوقع الإنسان أن التقدم في العمر يحمل الأمراض والآلآم والعجز سيعيشها حتماً وعلى العكس تماماً لو اعتقد أن كل سنةٍ قادمة هي قيمة إيجابية مضافةً إليه . إن المعتقدات الإيجابية هي الطريق إلى التوازن الذي يجعل الإنسان يعيش في شبابٍ دائم رغم التقدم في العمر . الجسد يتلقى الرسائل ويستقبلها من العقل وهذه الرسائل إما أن تكون إيجابية تعطينا دفعاً للأمام وإما أن تكون سلبيةً تشعرنا بالفوضى والانهيار . إن مايضمن للإنسان الصحة الدائمة هو أن يعيش في توازن بعيداً عن القطبية . إن الإصرار على فكرة (إما السواد أو البياض) تجلب المتاعب والشقاء للإنسان وتبعده عن التوازن النفسي.

هناك منابع كثيرة نستقي منها التوازن والتي بدورها تؤدي إلى الراحة النفسية والصحة الجسدية مثل التسامح أن تعيش متسامحاً مع ذاتك ومع الآخرين ونشر ثقافة الحب والاحتواء والسلام عن طريق بعث الرسائل الإيجابية لمن حولك لتعود إليك محملةً بالطاقة التي تمنحك التوازن والصحة والشباب الدائم.