أنامــل طــفلي ….عائشة العلوني

عاملوا أبناءكم بحب فندبات الطفولة لا تمحوها الأيام ،طبطبوا على قلوبهم احتضنوا مزاجهم المتقلب ،ترفقوا بأناملهم الصغيرة لملموا كلمات الحب التي نثرتموها على الأرض وقدموها كباقة ملونه تشع منها الحياة ،ترفقوا بهم عند حاجتهم لكم ، فهم زرعكم الذي ستجنون ثماره عند الحصاد

وحصادكم ستأخذون خيره أو شره عند عجزكم

وحتى تكون بداية حياة صحيحة ، لابد يكون الاختيار صحيح ،فمن البر بالأبناء حسن اختيار الأبوين ، فلا نحمل أبناءنا عقدنا التي تلتف حول عقولنا , فعندما يبلغ مستوى عالي من تفارق جيلين ، يصبح من الصعب فهم كلاهما للأخر

الأب متزمت في طي أفكاره القديمة ، والأبناء في جيل أصبح يستوعب أن الأمر بيده وأنه قادر على سير الحياة دون قيود وفي الضفة الأخرى ، عندما يبالغ الوالدين في دلال أبنائهم ، فيصبح الأولاد أداة هشة سريعة الكسر،الأولاد ليسوا بحاجه دلال ، بقدر حاجتهم لفهم ذاتهم وترك مساحة لهم

قد يخطئوا ، ولكن دعوهم يتعلموا , فالفشل أول سلم في طريق النجاح دعوهم يفشلوا ليتعلموا , من لم يتعلم من فشله فلن يصل لنجاحه , دائما أول خطوة يكون السقوط فيها محتمل جداً الثانية والثالثة وارد ،أما في سلم الحياه الرابع وما بعده يكون الثبات الأكثر شهرة ،دعوا أولادكم في مأمن .. رسالة من فيض قلبي ،باقة حب برائحة الأمان أقدمها لطفلتي ،صغيرتي سأعتنق الطفولة من أجلك ،أعدك أن أبقى طفلة حينما ألعب معك , ننثر الدمى على الأرض ,نبني بيتنا من المكعبات الصغيرة

سأبني لك قصراً من قلبي وسأجعلك تتجولين بين أجنحته , سنمزق الورق ونصنع منه طائرة صغيره تحلق في سماءنا، سأكون لك ذلك الحصن القوي ، وذلك الحضن الدافئ ، سأنير دربك بدعائي في صلواتي