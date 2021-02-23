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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية المتكاملة ، لقد نجحت المملكة العربية السعودية في إطلاق منصة أبشر الإلكترونية بعد عمل شاق ودؤوب نحو خطة المملكة لإنهاء كافة التعاملات الورقية والانتقال إلى عصر الحكومة الإلكترونية دون الحاجة إلي رجوع المواطنين إلى الدوائر الحكومية، خاصتًا في ظل انتشار فيرس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، والجدير بالذكر أن هذه المنصة أصبح لها دور الريادة في المملكة العربية السعودية في مجال التعاملات الالكترونية، حيث قدمت الكثير من الخدمات سواء للمواطنين المقيمين في المملكة أو الوافدين إليها، وإجراء والإستعلام عن الكثير من الخدمات الحكومية من المنزل، وكان هذا له دور كبير في الحد من التجمعات وتوفير الوقت والمجهود.

خطوات التسجيل في منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية المتكاملة

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي لها.

الإلكترونية عبر الرابط الرسمي لها. الدخول على أيقونة أبشر أفراد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل مثل الاسم، رقم الجوال، رقم الهوية أو الإقامة.

تسجيل كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم مع عمل تأكيد لها مرة أخرى.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمُستخدم وضبط اللغة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

الضغط على زر التالي.

يتم إرسال رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم تسجيله بها كود التحقق لإتمام عملية التسجيل.

إدخال كود التحقق مع الضغط على أيقونة تحقق ثم الضغط على زر التسجيل.

كيفية تحميل تطبيق أبشر

بعد ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديثات عديدة لتطبيق أبشر، أصبح من السهل تحميل التطبيق على هواتف الاندرويد من خلال google play وهواتف الايفون من خلال App store، ولقد أتاحت المملكة هذه الخدمة لجميع المواطنين والتي يُمكن من خلالها تحميل تطبيق أبشر والتسجيل في أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية، والإستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنصة.

الخدمات التي تُقدمها منصة أبشر الإلكترونية

تجديد وإصدار جواز السفر السعودي، والحصول على تصاريح السفر لجميع أفراد الأسرة.

معرفة مدي صلاحية الإقامة والرسوم اللازمة لتجديدها.

الإستعلام عن كافة المخالفات المرورية سواء برقم الهوية أو الإقامة.

تيسير الحصول على التصاريح اللازمة للعمالة المنزلية لدخول مكة أثناء موسم الحج.

خدمة الاستعلام عن مدى صلاحية التأمين الصحي للمُقيمين بالمملكة.

توفير خدمة توثيق العقود.

يُمكن من خلالها إدارة شؤون الوافدين.

الاستعلام عن صلاحية الهوية.