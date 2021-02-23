نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية توضح سبب تأخر صرف المساعدة المقطوعة وتدعو لتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج الحماية الاجتماعية تهتم بها حكومة السعودية لتحسين أحوال المواطنين الأقل دخلاً، والمساعدة المقطوعة من أهم هذه البرامج يستفيد منها ملايين السعوديين أصحاب الدخول المنخفضة، وتتبع وزارة الموارد البشرية سياسة التحقق من وصول الدعم لمستحقيه، من خلال مراجعة أسماء المستفيدين الراغبين في صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تخضع لمعايير حددتها الوزارة، سوف نسردها لكم داخل المقال وسوف نقدم لكم رد الوزارة على تساؤلات المستفيدين عن سبب تأخر الصرف حتى الآن.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 هجري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن طريق خدمة العملاء، أن المساعدة المقطوعة سوف تصرف بعد استكمال تحديث بيانات المستفيدين ومراجعة مدى استحقاقهم للصرف من عدمه، وطالبت المواطنين بالصبر وعدم ألالتفات إلي مواقع التواصل الاجتماعي التي تقول أن الحكومة سوف تلغي المساعدات، وطالبت المستفيدين أن أيخدوا معلوماتهم من موقع الوزارة الرسمي على تويتر فقط.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسة أدخل من خلالها عن خدمة المساعدة المقطوعة.

سجل بياناتك المطلوبة بدقة.

الضغط على استعلام سوف تظهر لك كافة البيانات من موعد الصرف وقيمة الصرف.

الغرض من تحديث البيانات للمستفيدين

تطوير أداء الوزارة وتقديم الخدمة للمستفيدين بطريقة سهلة وميسرة. رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين حتى يصل الدعم للمستحقين الفعليين. تسهيل عملية التواصل بين الوزارة ومستفيدي الضمان الاجتماعي. العمل على تحويل الدعم للمستفيدين مباشراً على حساباتهم البنكية.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

الأسر ألأشد فقراً وأصحاب الدخول المنخفضة.

أصحاب الإعاقات الكلية أو الجزئية الغير قادريين على العمل بسبب تلك الإعاقة.

السيدات الأمهات لأطفال أيتام وليس لهم عائل.

أسر السجناء الذين فقدوا عائلهم بسبب السجن.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع المستفيدين من الدعم الاستعلام عن كل تفاصيل المساعدات، عن طريق رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برقم الهوية الوطنية الخاصة بهم وبرقم الطلب المسجل باسمهم.

شروط الحصول على دعم مقطوعة الضمان

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم للدعم أكبر من 35 عام ولا يمتلك نشاط تجاري أو سجل تجاري.

يجب أن يكون المستفيد يحصل على معاش الضمان الاجتماعي ويجب أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة.