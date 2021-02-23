نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي Al-Rajhi Bank في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن فتح حساب جاري بمصرف الراجحي أون لاين، حيث مع التقدم التكنولوجي الحديث بالمملكة العربية السعودية توجهت الكثير من المؤسسات إلى إنجاز الكثير من الطلبات والخدمات بشكل إلكتروني لتسهيل كل شيء على المواطن السعودي، والكثير من الأشخاص داخل المملكة مهتمين بطريقة فتح حساب في بنك الراجحي لكن بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد بشكله الجديد فإن كثير من الأشخاص لا تذهب إلى الفرع، لذلك يبحث عن طريقة لفتح حساب بمصرف الراجحي دون الذهاب إلى البنك لكن لا يعرفون الشروط الواجب توفرها فتح الحساب، لذلك وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على شروط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي.

شروط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي

يمكن لأي مواطن سعودي سواء حامل للجنسية السعودية أو مقيم فتح حساب جاري ببنك الراجحي بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك دون الذهاب للفرع، ولفتح الحساب يجب أن تتوفر الشروط التالية وهي:

يجب أن يتوفر مع المتقدم رقم الهوية الوطنية ساري المفعول، ولا يقل عمر المتقدم عن 15 عام وقت التقديم. يجب إنهاء عملية التسجيل بالكامل حتى النهاية، منذ بداية التسجيل حتى النهاية لأن لا يوجد خاصية حفظ الطلب أو المتابعة في وقت لاحق. يجب التأكد من صحة البيانات عند كتابتها مثل عن عنوان البريد الإلكتروني وعنوان البريد الوطني. يجب أن يمتلك المتقدم حساب على منصة أبشر الإلكترونية، هذا لتوثيق المعلومات الخاصة بالحساب المصرفي الجديد. لابد عند التسجيل إضافة رقم جوال سعودي ومسجل باسم المقدم نفسه بإحدى شركات المحمول بالمملكة العربية السعودية. في حالة رغبة صاحب الحساب أدالحصول على جميع الخدمات مصل دفتر شيكات أو بطاقة ائتمانية أو ما شابه، في هذه الحالة يجب الذهاب إلى الفرع وإضافة جميع التوقيعات المعتمدة والخاص به. يجب أن يقر المتقدم لطلب حساب بأنه لا يعمل بوظيفة تعد من المناصب السياسية أو العام أو حتى سبق له العمل بتلك المناصب السياسية، ولا يوجد له أقاربه من الدرجة الأولى يعمل بمنصب سياسي أو سابق له العمل بأي منصب سياسي دخل المملكة العربية السعودي، والمناصب السياسية هي رتبة اللواء الخاصة بالعسكريين أما بالنسبة للمدنيين لا يتعدى المرتبة الرابعة عشرة، أما لمعرفة من هم الأقارب من الدرجة الأولى فهم: الوالدين أو الزوج والزوجة أو الأبناء. لابد أن يقر المتقدم على أنه شخص طبيعي وبكامل الأهلية وقواه العقلية وأنه شخص مقدر للتصرفات القانونية عند فتح حساب جاري شخصي في بنك الراجحي. يجب أن يوفق العميل على جميع الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحاسب بالخدمة الإلكترونية، لكي يستطيع فتح حساب جاري بمصرف الراجحي، وكذلك الاستفادة من تطبيق مصرف الراجحي أيضا.