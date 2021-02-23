نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة 1442 شهر رجب قيد المراجعة تفاصيل الاستعلام عن مقطوعة الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً لدي المواطن السعودي، خاصةً بعد تأخر صرفها لعدد من الشهور وحتي الآن، فلم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بموعد صرفها حتي الآن، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نتابع أخر أخبار مقطوعة الضمان، وقد توصلنا لقيام الوزارة بمراجعة بيانات المستفيدين بناءً على تحديث البيانات الذي تم خلال الفترة الماضية، وتحديد الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة، ومن المنتظر أن تصدر الوزارة بياناً هاماً بشأن المساعدة المقطوعة، توضح فيه كافة التفاصيل، وقد أكدت الوزارة على أن أي قرار يخص المقطوعة سيتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة أو حسابها الرسمي على تويتر.

الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442

موعد صرف مقطوعة الضمان 1442

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، فقد توقف صرفها منذ عدة شهور ولكن من المتوقع صرفها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر مقطوعة الضمان من أهم الطرق التي تقوم من خلالها الوزارة تقديم الدعم للآسر الفقيرة والأشد احتياجاً، حسب الشروط والفئات التي حددتها الوزارة للصرف.

ما هي المساعدة المقطوعة

هي مساعدة مالية تقدمها المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية، للمواطنين الذي دخلهم ضعيف سواء المشمولين بمعاشات الضمان أم لا، أو كانوا على رأس العمل وراتبهم الشهري ضعيف، بهدف تحسين مستوي معيشتهم والحد من أثار التطوير والتحديث، التي تقوم به المملكة في ظل رؤية 2030 الهادفة لزيادة الاستثمارات وتحسين مستوي الاقتصاد، بما يتناسب مع حركة التطوير العالمي.