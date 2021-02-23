نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فواتير الاتصالات السعودية برقم الهوية stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة الاستعلام عن حساب فاتورة الاتصالات stc، من أهم الخِدْمَات التي تسعى وزارة الاتصالات بالمملكة العربية السُّعُودية أن تقدمها بأسهل الطرق للمواطنين السعوديين، حيث يتمكن المواطن السعودي من معرفة فاتورة الحساب الخاصة به ليقوم بسدادها قبل الموعد الخاص به قبل أن يتم قطع الخدمة عنه نهائياً.

استعلام عن فاتورة الجوال برقم الهوية

لكي يتمكن المواطن السعودي من معرفة كافة البيانات الخاصة به عن فاتورته و بيانات جواله، لابد أن يكون له حساب خاص برقم هويته ورقم التليفون حتي يتمكن من الاستعلام عن كافة المدفوعات في أي وقت، و يمكن تتبع الخطوات التالية لتتمكن من تسجيل الدخول على موقع وزارة الاتصالات:

الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الاتصالات السعودية.

يتم إدخال اسم المستخدم و رَقْم الهُوِيَّة أو رَقْم البطاقة الخاص به.

على المستخدم إدخال كلمة المرور الخاصة به.

إذا كان للمستخدم أكثر من رَقْم، يختار رَقْم الهاتف المحدد إظهار فاتورته.

تظهر شاشة بها كافة البيانات المحددة لهذا الرَّقْم.

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت stc

بعد ان يستعلم العميل عن فاتورته عن طريق رَقْم الهُوِيَّة، على العميل ان يقوم بسداد الفاتورة قبل أن يتم إيقاف الخدمة جزئياً أو قطعها نهائياً، و يمكن سداد الفاتورة من خلال أكثر من طريقة:

سداد الفاتورة من خلال ماكينات الصرف.

حيث يتم التوجه إلى ماكينات الصرف الآلية.

و يتم إدخال الرَّقْم السري الخاص بالبطاقة الآلية.

يختار العميل اختيار “سداد فواتير” و يتم سداد الفاتورة.

سداد الفاتورة من خلال موقع الاتصالات من خلال رَقَم الهُوِيَّة:

يتم الدخول إلى موقع وزارة الاتصالات بإدخال اسم المستخدم و الرَّقَم السري.

اختيار “تسديد” و يتم دفع الفاتورة إلكترونياً من خلال البطاقة الائتمانية.

سداد الفاتورة من خلال الهاتف المصرفي

يتم الاتصال بالرقم الخاص للبنك التابع له العميل.

يتم اختيار “سداد” من قائمة الاختيارات.

يتم اختيار “شركة الاتصالات السُّعُودية”

يتم إدخال رَقْم الاشتراك المسجل به العميل و يتم بذلك سداد الفاتورة.

سداد الفاتورة من خلال تطبيق stc pay

إذا كان العميل لديه تطبيق stc pay على الهاتف الجوال، يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به.

يختار العميل خدمة “سداد” من قائمة الخِدْمَات.

يتم تسديد الفاتورة الخاصة بالعميل.