وفاة أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي الأسبق

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عمر شويل - جدة وفاة أحمد زكي يماني تعد الحدث الأكبر الذي يشغل جميع وسائل التواصل الاجتماعي والعالم العربي في الوقت الحالي، حيث أعلنت وسائل الإعلام السعودية صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير لعام 2021 وفاة وزير البترول الأسبق، تولى يماني الوزارة في عام 1962 لمدة أربعة وعشرون عاماً حتى ترك الوزارة في عام 1986؛ وذلك وفقاً لما حققه للملكة العربية السعودية في مجال النفط والثروة المعدنية من إنجازات عظيمة جعلتها من أعلى دول العالم في تصدير وإنتاج البترول.

وفاة أحمد زكي يماني

وُلِد الوزير السعودي السابق أحمد زكي يماني في 30 يونيو عام 1930 في مكة المكرمة وتوفى صباح الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب عن عمر يناهز 91 عام في لندن، وسيتم نقل جثمانه إلى السعودية ليتم دفنه في مقابر المعلاة الواقعة على طريق الجحون في مكة المكرمة، تم أختطافه في عام 1975 من مجموعة كارلوس الشهيرة الملقب بـ”الثعلب” أثناء زيارته فيينا عاصمة النمسا لحضور اجتماع منظمة الدول المصدر للبترول “أوبك”.

خلال فترة تولي يماني الوزارة لمدة 24 عاما قام بتطوير وإدارة شؤون النفط في المملكة العربية السعودية لتتحول إلى أكبر الدول المنتجة للخام في العالم، كما حصل على شهرة عالمية بسبب “صدمات النفط” الضخمة التي تعرض لها العالم والوطن العربي في سبعينيات القرن الماضي، حيث قام بإدارة الأزمة بطريقة دبلوماسية عن طريق التحكم في أسعار البنزين والبترول وقت الحروب والصادرات ثم أطلقوا عليه لقب “عرّاب الذهب الأسود”.

ما لا تعرفه عن أحمد زكي يماني

حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة في عام 1957م.

تم تعيينه المستشار القانوني لمجلس الوزراء السعودي في عام 1957م.

تم تعيينه عضو مجلس الوزراء السعودي في عام 1960م.

قام بعمل دراسات عليا في القانون في جامعة نيويورك.

تولى وزارة النفط والثروة المعدنية في عام 1962م.

يعد الأمين العام لمنظمة أوبك (OPEC) وهي منظمة تجمع الدول المصدرة للبترول.

أصبح رئيس مركز دراسات الطاقة العالمي حيث قام بتأسيسه في عام 1990م.

أعفاه الملك فهمد من منصبه ليترك وزارة النفط في عام 1986م.

قام بتأسيس جمعية الفرقان الإسلامية في لندن وهي جمعية تهدف للحفاظ على التراث الإسلامي.