نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اخر التحديثات بيع وشراء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في السعودية واخر التحديثات بيع وشراء اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 حيث ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الجديدة السبب في ذلك ضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية كما تأتي المخاوف من ارتفاع المعدن الأصفر إلي اعلي معدلاته سوف نوافيكم بالتفاصيل أسعار الذهب حركة البيع بالمصنعية في الأسواق جدة والدمام والرياض مباشرة وأسعار الذهب كاملة شاملة أيضا سعر أونصة الذهب بالريال السعودي وسعر الجنية الذهب اليوم في السعودية من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري.

احدث أسعار الذهب اليوم في السعودية البيع والشراء

العيار السعر بالريال السعر بالدولار

عيار 24 218.11 ريال 58.15 USD

عيار 22 200.22 ريال 53.38 USD

عيار 21 190.84 ريال 50.88 USD

عيار 18 163.58 ريال 43.61 USD

عيار 14 127.59 ريال 34.02 USD

عيار 10 90.95 ريال 24.25 USD

عيار 6 54.53 ريال 14.54 USD

سعر بيع الذهب بالمصنعية اليوم في السعودية

سعر عيار 24 شامل المصنعية في السعودية اليوم: من 225 -255 ريال سعودي.

سعر عيار 22 من الذهب+ شامل المصنعية: من 215 -235 ريال سعودي.

سعر عيار 21 من الذهب سعر البيع شامل المصنعية: من 205 -225 ريال سعودي.

سعر عيار 18 من الذهب سعر البيع شامل المصنعية: من 175-195 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب مضاف إليه المصنعية اليوم في مدينة الرياض

سعر بيع الذهب مضاف إليه المصنعية: في مدينة الرياض عيار 24 قيراط من 230 – 260 ريال سعودي .

سعر بيع الذهب اليوم في مدينة الرياض عيار 22 قيراط: 220-240 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب اليوم في مدينة الرياض عيار 21 اليوم من 210- 230 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب اليوم في مدينة الرياض عيار 18 من 180 -200 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب مضاف إليه المصنعية اليوم في مدينة جدة

حاليا سعر بيع الذهب في مدينة جدة عيار 24 اليوم :من 235 -265 ريال سعودي.

احدث سعر بيع الذهب في مدينة جدة عيار 22 اليوم: 225 الى 245 ريال سعودي.

إليكم أيضا سعر بيع الذهب في مدينة جدة عيار 21 اليوم: من 215 235 ريال سعودي

احدث سعر بيع الذهب في مدينة جدة اليوم: عيار 18 قيراط من 205 185 ريال سعودي.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم في مدينة الدمام

إليكم سعر بيع الذهب في مدينه الدمام مضاف إليه المصنعية عيار 24 قيراط من 240 -270 ريال سعودي.

احدث سعر اليوم لبيع الذهب في مدينة الدمام عيار 22 قرار من 230 -250 ريال سعودي.

احدث سعر بيع الذهب في مدينة الدمام اليوم عيار 21 قيراط:من 220-240 ريال سعودي.

اليوم احدث سعر بيع الذهب مدينة الدمام مضاف إليه المصنعية عيار 18 قيراط: من 190- 210 ريال سعودي.

أسعار أونصة الذهب اليوم بالريال السعودي

إليكم اليوم احدث تحديثات سعر اليوم بالريال للاونصة : 6785 ريال سعودي.

سجل سعر الاونصة بالريال الذهب 22 قيراط : نحو 6230 ريال سعودي.

سعر الجنية الذهب مباشرة في السعودية

سجل سعر الجنية الذهب الانجليزي وزن 8 جرام عيار 22 سعره اليوم بالسعودية نحو 1670 ريال سعودي. كما سجل سعر النصف جنية الذهب انجليزي وزن 4 جرام عيار 22 سعرها اليوم بالسعودية نحو 535 ريال. كما سجل سعر كيلو سبيكة الذهب في السعودية اليوم:226000 ريال سعودي. سجل مباشرة سعر سبيكة الذهب النصف كيلو 500 جرام بالسعودية اليوم:113000. كما سجل سعر سبيكة الذهب الربع كيلو 250 جرام بالسعودية اليوم:56500 ريال سعودي. مباشرة سجل الجنيه الذهب 21 سعره اليوم بالسعودية وزن 8جرام: نحو 1610 ريال. مباشرة سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية للعاملات الفورية على الذهب داخل البورصة في السعودية اليوم واستقر سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام على سعر22600 ريال. كما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام في السعودية اليوم 11300 ريال.

والجديد بالذكر أن أسعار الذهب في حالة من التذبذبات خلال الأيام الماضية وتفاوت من يوم الى اخر أي يوم يرتفع ويوم ينخفض الذهب ونستطيع أن نقول السبب في ذلك هو السوق المحلي للذهب يتأثر بعاملين هما: سعر الدولار مقابل الدينار وسعر الذهب عالميا.