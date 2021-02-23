نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء قرض بنك التسليف برقم الهوية وخطوات التقديم على طلب الاعفاء بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء قرض بنك التسليف، والذي يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتقديم افضل الخدمات المصرفية والقروض المتنوعة، حيث يقدم بنك التنميه الاجتماعية أو بنك التسليف خدمات متعدده لجميع عملائه، ومن ضمن هذه الخدمات طلب اعفاء قرض بنك التنمية الاجتماعية والذي يعتبر اهم ما يقدمها بنك التسليف، ودائما ما يساعد البنك الأشخاص والأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط لمساعدتهم على حياه كريمه، ويقدم البنك أيضا اعفاء قروض بنك التسليف وهو موضوع مقالتنا اليوم، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على شروط اعفاء قرض بنك التسليف والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا الاعفاء.

اعفاء قرض بنك التسليف

دائما ما يسعى بنك التسليف والادخار السعودي في تقديم كل ما هو افضل لجميع المستفيدين، حيث يقدم قروض متنوعه ومختلفه لجميع الأشخاص داخل المملكة، من ضمن هذه القروض بنك التسليف قرض الزواج، وأيضا قرض الأسرة وقرض السيارة، وغيرها من القروض الأخري المختلفة، ويقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بتقديم طلب اعفاء من بنك التسليف للديوان الملكي وهو احد الخدمات الهامة التي يحصل المستفيد من خلالها على اعفاء تام من القرض، وهناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على اعفاء قرض بنك التسليف.



طريقة تقديم طلب اعفاء بنك التسليف

أولا يتم تقديم نموذج للوضع المالي لصاحب الطلب.

تقديم صوره من الهوية الوطنية.

تقديم البطاقة العائلية.

تقديم تقرير صحي لصاحب الطلب.

توقيع صاحب الطلب عن النموذج وإرساله إلى بنك التسليف.

يتم إرسال الطلب إلى الديوان الملكي من خلال البريد السعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على اعفاء قرض بنك التسليف

صورة البطاقة الوطنية ساريه. تقديم كارت العائلة بطالب الاعفاء. تقديم نموذج طلب الاعفاء به جميع البيانات ومطبوع في وقت سابق. تقديم التقرير الطبي بحالة صاحب الطلب. التوقيع برقم الهوية على الطلب.

بنك التنميه الاجتماعية



يعتبر بنك التنميه الاجتماعية أو بنك التسليف من اهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر هو من اعرف البنوك داخل الأراضي السعودية التي تقدم خدمات كثيره ومتنوعه، ويقدم بنك التسليف السعودي القروض المختلفة والمتنوعة لكل الأشخاص وخصوصا أصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة، يقدم لهم قروض بنك التسليف السعودي وخدمة اعفاء قرض بنك التسليف.